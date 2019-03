Leoluca Orlando conferisce la delega alla Cultura ad un palestinese

L'ultima del sindaco di Palermo Leoluca Orlando: sarà un medico palestinese, Adham Darawsha, 39 anni, ex presidente della consulta delle culture a guidare l'assessorato alla Cultura nella nuova giunta comunale. Un assessorato chiave quello alla Cultura che dovrebbe puntare anche ad esaltare le tradizioni locali e a tutelare le identità culturali, ma evidentemente il sindaco dell'accoglienza ritiene che ciò possa farlo anche un palermitano d'adozione.





Leoluca Orlando nelle scorse settimane si era "distinto" anche per la disobbedienza al Decreto sicurezza firmando alcuni provvedimenti per l'iscrizione all'anagrafe di quattro stranieri con permesso di soggiorno in corso per motivi umanitari e come richiedenti asilo, nonostante il Decreto sicurezza lo vieti. Atti propedeutici al rilascio della residenza. I quattro provvedimenti erano stati ritenuti "irricevibili" dall'anagrafe alla luce del Decreto Salvini, ma il sindaco ha deciso di agire direttamente come "ufficiale di governo e ufficiale d'anagrafe.





Entrano ufficialmente nell'esecutivo i partiti che avevano sostenuto la candidatura del sindaco. Cambiano sei assessori su otto. La nuova squadra potrà contare su Fabio Giambrone, che sarà vice sindaco e avrà come deleghe il Personale, la Polizia municipale e il nuovo assessorato al Decoro della città, Leopoldo Piampiano (Sicilia Futura), che andrà alle Attività produttive e Suap; Giusto Catania (Sinistra Comune) con deleghe all'Ambiente, Urbanistica, Mobilità, Aziende; l'attuale presidente dell'Amap Maria Prestigiacomo che diventa assessore all'Edilizia privata e alla Rigenerazione urbana; l'assessorato al Bilancio va a un tecnico in quota Pd Roberto D'Agostino, vicinissimo a Faraone. Due uniche le riconferme: quella di Giuseppe Mattina alla Cittadinanza solidale e Giovanna Marano alla Scuola.