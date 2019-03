Morta Augusta Schiera, madre dell'agente Nino Agostino, omicidio tra i depistaggi

È morta Augusta Schiera, mamma dell'agente Nino Agostino, ucciso insieme alla moglie a Palermo quasi 30 anni fa. La donna si è sempre battuta perché fosse fatta chiarezza sull'omicidio del figlio e della nuora, che aspettava un bambino. Cordoglio è stato espresso dal presidente della commissione parlamentare antimafia Antimafia Nicola Morra.





"Un delitto che non ha avuto ancora una verità e rappresenta una pagina oscura della nostra Repubblica. Un omicidio pieno di depistaggi. Augusta e Vincenzo genitori di Nino rappresentano la vera Antimafia, quella della ricerca della verità. Instancabili non solo nel voler fare luce sulla morte del figlio ma anche nel testimoniare la volontà di non arrendersi ed educare alla Legalità i giovani", ha commentato Morra.