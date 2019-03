Zingaretti segretario del Pd. Col 70% dei voti

Nicola Zingaretti sarà il nuovo segretario del Pd. Ha vinto le primarie. "Viva la democrazia italiana, che dà lezioni ogni volta che può, sono contento per l'Italia": è il suo primo commento. Secondo il Comitato organizzatore, ha ottenuto oltre il 70% dei voti, con oltre un milione di voti. Gli altri due sfidanti, prendono atto dei risultati: Maurizio Martina gli ha augurato 'Buon Lavoro'. e Roberto Giachetti lo ha chiamato per complimentarsi: "Ho appena chiamato Nicola Zingaretti, che sarà il prossimo segretario del PD per complimentarmi per il suo risultato ed anche per il risultato della partecipazione alla quale abbiamo contribuito tutti #altrochemacerie".



Arriva anche il commento di Matteo Renzi: "Quella di Nicola Zingaretti è una vittoria bella e netta. Adesso basta col fuoco amico: gli avversari politici non sono in casa ma al Governo. Al segretario Zingaretti un grande in bocca al lupo. A Maurizio, Bobo e a tutti i volontari grazie. Viva la "democrazia".



"Io non mi intendo capo, ma leader di una comunità in campo per cambiare la storia della democrazia italiana" e "il Pd sarà unità e ancora unità, cambiamento e ancora cambiamento", ha detto, quindi, Zingaretti parlando dal suo comitato elettorale. "Penso ai delusi, a chi ci ha criticato, a chi ci ha frainteso e ha votato altre forze politiche che si sono presentate con idee suggestive - ha aggiunto nel suo primo discorso da neo segretario -. Molti sono tornati, stanno tornando e torneranno nel nuovo Pd e nella nuova alleanza, un nuovo campo unitario e combattivo per voltare pagina in questo Paese. E' un inizio, non illudiamoci, la destra é rocciosa, forte, radicata, non cederà il potere in maniera semplice".