Regione Lombardia e l'abolizione del superticket

“Sarà mia premura inviare al Capogruppo del PD in Consiglio regionale Pizzul una copia del nostro programma elettorale. Così la prossima volta eviteranno di fare brutte figure, quando parlano dell'abolizione del superticket, una misura che, al contrario di quanto sostengono loro, è stata fortemente voluta dalla Lega e da Fontana”. Così Emanuele Monti (Lega), Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, che risponde al Partito democratico sull’abolizione del superticket.



“In questi giorni di crisi riescono a dire falsità anche sull’abolizione del superticket – attacca Monti – sostenendo che la Lega e il nostro Presidente Attilio Fontana non abbiano fatto nulla per l'eliminazione del ticket sanitario, quando invece ci siamo impegnati fin dal primo giorno. Insomma, una brutta figura per gli esponenti del PD, che in un momento difficile come questo dovrebbero pensare solo a rimboccarsi le maniche e lavorare insieme a tutti per aiutare la Lombardia, anziché dedicarsi a polemiche strumentali”.



“La Lega ha gradualmente eliminato questa tassa ingiusta ai propri cittadini lombardi e oggi più del 60% sono esenti – precisa il Presidente della Commissione – lo avevamo scritto nel nostro programma elettorale e nella prima delibera della Giunta Fontana lo avevamo già dimezzato per tutti. Oggi abbiamo anticipato l’azzeramento 6 mesi prima rispetto a quanto finalmente lo Stato ha deciso di fare. L'azzeramento, poi, avrà un forte impatto nelle Regioni amministrate dalla sinistra per anni, dove i loro governatori non hanno mai ridotto nulla, se lo ricordino coloro che oggi ci attaccano”.



“Infine le risorse, oltre 50 milioni di euro che mettiamo come Regione Lombardia, non vengono sottratte a nulla e derivano proprio dall’efficienza del bilancio regionale, tra i migliori d’Europa, che in questo modo permetterà a tanti nostri cittadini lombardi di pagare meno tasse. Ma il PD approfitta di un momento drammatico per fare polemica... sono senza parole”, conclude Monti.