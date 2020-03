Coronavirus, la Lega: "Governo di miopi e ottusi"

"Che al Governo non ci siano dei geni lo sappiamo, ma che siano ottusi e miopi fino a questo punto è incredibile. Tutta la Lombardia, dalle associazioni produttive ai sindacati fino agli amministratori locali, sta urlando con una voce sola che il pacchetto di striminzite misure economiche per la zona rossa del basso lodigiano è ridicolo e inutile e che serve una misura drastica per tutta la Lombardia da considerare a livello economico un’unica zona rossa eppure niente, il Governo non lo capisce".



"Va detto che sindaci del PD dei capoluoghi lombardi, i Giuseppe Sala, i Gori e compagnia cantante, non aiutano certo i loro impreparati ministri a capirlo… La Lombardia a livello economico è tutta una zona rossa, svegliatevi a Palazzo Chigi e dintorni!". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega socio fondatore della Lega Lombarda Salvini Premier.