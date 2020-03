Erdogan sommerge di immigrati Atene e protesta pure

La decisione della Grecia di sospendere le richieste di asilo per un mese è ''completamente illegale e vergognosa''. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Interni turco Suleyman Soylu, affermando che ''in base a quanto sottolineato dall'Unhcr, la Convenzione di Ginevra 1951 e la legge sui rifugiati della Ue non permette una simile decisione". In pratica, usano le leggi dell'Unione Europea per invaderci, come già aveva denunciato anni fa Oriana Fallaci...