Quanto ci mancano quelle omelie politicamente scorrette!

Il 16 ottobre l'editrice Ancora di Milano ha pubblicato la prima biografia di mons. Alessandro Maggiolini (1931-2008), vescovo di Como dal 1989 al 2006 e amico del professor Gianfranco Miglio del quale è stato collega presso l'Università Cattolica nel capoluogo lombardi. Il libro, dal titolo Alessandro Maggiolini. Un vescovo fuori dagli schemi (Prefazione di mons. Oscar Cantoni, Ancora Editrice, Milano 2018, pp. 186, 16 euro), è stato scritto dal presidente dell'Associazione Alessandro Maggiolini Daniele Premoli e sarà abbinato ad una mostra itinerante sulla vita del Vescovo, proposta gratuitamente a parrocchie ed associazioni interessate.





Alessandro Maggiolini nacque a Bareggio, in provincia di Milano, il 15 luglio 1931. Ordinato sacerdote nel 1955, è stato insegnante dapprima presso i Seminari ambrosiani, poi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Assistente diocesano degli universitari cattolici, ha esercitato i servizi di Vicario episcopale per le università di Milano, Assistente diocesano dei Giuristi cattolici e direttore della Rivista del Clero. Eletto da Giovanni Paolo II Vescovo di Carpi nel 1983, nel 1989 venne trasferito alla Diocesi di Como, che resse sino al dicembre 2006. Papa Wojtyla l'ha chiamato anche a collaborare alla redazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, pubblicato nel 1992. Maggiolini è stato prolifico scrittore e collaboratore di numerosi periodici e riviste teologiche italiane e internazionali, ma anche di quotidiani, in primo luogo de il Giornale, del quale ha firmato numerosi editoriali. Dalle colonne del quotidiano diretto in quegli anni da Mario Cervi e da Maurizio Belpietro, il Vescovo si è distinto per aver preso in più occasioni le difese delle tradizioni e delle identità locali del suo territorio e dell'Italia in generale, guadagnandosi gli improperi delle sinistre e l’epiteto di “vescovo leghista”.



Questo solo perché si era posto prima di molti altri seriamente il problema dell’immigrazione e della convivenza tra fedi e culture in una società, come quella italiana di fine XX e inizio XXI secolo, segnata ormai dalla disgregazione, dall’incertezza morale e dalla mancanza di autostima. Nel 1998 denunciò ad esempio i rischi di una “colonizzazione passiva”, quella legata cioè all’immigrazione senza controllo tollerata se non favorita da molti dei nostri politici, pericolosa soprattutto nella sua componente islamica e islamista.





Nella ricorrenza del decimo anniversario della sua morte, martedì 11 novembre, alle ore 15.15, presso la Cattedrale di Como verrà ricordata la figura di mons. Maggiolini e presentata la biografia Alessandro Maggiolini. Un vescovo fuori dagli schemi. Seguirà alle ore 17 una Messa celebrata dall’attuale vescovo mons. Oscar Cantoni in suffragio dei suoi predecessori e di tutti i canonici defunti. L’iniziativa è organizzata e promossa dall’Associazione Alessandro Maggiolini, dalla Diocesi di Como, dal Capitolo della Cattedrale di Como e dal Centro Studi "Nicolò Rusca". Per ulteriori informazioni si può scrivere a: info@alessandromaggiolini.it o consultare il sito internet www.alessandromaggiolini.it.