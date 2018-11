Minacce ad Appendino: "Hai ucciso la città"

La sindaca di Torino, Chiara Appendino ha ricevuto sabato una lettera di minacce. "Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 4 stelle avete ucciso Torino - si legge - Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata". A denunciare la lettera anonima, sui social, è la stessa prima cittadina.



"Magari si tratta di uno scherzo di cattivo gusto - commenta - ma una cosa è certa: continuerò a svolgere con serenità il ruolo per il quale sono state eletta". Scritta su un foglio bianco in stampatello maiuscolo, la lettera contenente le minacce è indirizzata alla "famiglia Appendino". "Tu e la setta di pazzoidi e falliti 5 Stelle avete ucciso Torino", scrive l'autore anonimo, con tanto di insulti anche per la fede calcistica della prima cittadina, che è tifosa della Juventus.



La sindaca Appendino, che ha reso noto le minacce postando una foto della lettera su Facebook, annuncia di avere sport querela. Curioso il riferimento calcistico, più da tifoso che da attivista politico. Lo stesso giorno alcune centinaia di persone, circa 500, si sono radunate davanti alla Prefettura, nella centrale piazza Castello, per chiede una città "senza Appendino" tra bandiere sì Tav, vessilli olimpici e slogan contro l'amministrazione 5 Stelle. Una manifestazione spontanea, nata dal tam tam dei social sull'onda emotiva del no del Consiglio comunale alla Torino-Lione.



A protestare sono stati soprattutto semplici cittadini. "A casa a casa, non sono capaci", "la sindaca a Dubai, quando serve non c'è mai", sono gli slogan che sono stati scanditi sotto la pioggia. In piazza anche esponenti del mondo produttivo e della politica.



"La sindaca sta dimostrano di non ascoltare una città in difficoltà. C'è scollamento tra le sue analisi e il sentimento dei torinesi", sostiene il capogruppo Pd, Stefano Lo Russo, presente col segretario metropolitano del partito, Mimmo Carretta. "Ogni occasione per sostenere la Tav e lo sviluppo è benvenuta", aggiungono Maurizio Marrone e Augusta Montaruli di FdI.