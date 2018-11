Ponte Morandi, la ditta smentisce: "Mai caduta alcuna bobina"

"La bobina era ancora sul semirimorchio, nel proprio alloggiamento, quando il tir è finito sotto il ponte Morandi. Lo si capisce da come si è deformata e dallo stato del mezzo. Tutto è documentato dalle foto della polizia". Silvio Mazzarello, uno dei titolari della MCM Autotrasporti di Novi Ligure (Alessandria), nega che a causare il crollo del viadotto lo scorso 14 agosto possa essere stato uno dei suoi camion, come ipotizzato dall'ingegner Agostino Marioni, sentito come teste in procura.





Una "cannonata", effetto della caduta da un tir di una bobina di acciaio di 3,5 tonnellate, "potrebbe essere stata la causa del crollo del viadotto Morandi, il 14 agosto scorso". Ad avanzare questa ipotesi era stato appunto Marioni, ingegnere, ex presidente della società Alga che si occupò dei lavori di rinforzo della pila 11 del ponte nel '93. Il tecnico è stato sentito come persona informata dei fatti in procura dal pm Massimo Terrile che indaga sul crollo di Ponte Morandi.