"Risorsa" albanese ruba una macchina e investe bici e auto

Dopo tre giorni di ricerche i carabinieri di Vigevano hanno rintracciato e arrestato sabato a Pavia uno dei protagonisti di un lungo inseguimento terminato con un incidente in cui sono rimaste gravemente ferite due persone. Si tratta di Rudin Rruga, albanese di 24 anni. Il complice è ancora ricercato.



Martedì i due uomini, a bordo di un'Audi rubata a Sartirana, nel pavese, erano sfuggiti a un controllo dei carabinieri a Dorno. Ne era nato un inseguimento. A Zinasco Vecchio l'Audi in fuga aveva invaso la corsia opposta, si era scontrata frontalmente con un'auto e aveva travolto una donna di 61 anni in bicicletta, ricoverata in prognosi riservata così come il conducente dell'altra auto, un uomo lituano, mentre sono stati feriti in modo meno grave i passeggeri della macchina.



I fuggiaschi erano scappati a piedi. L'arrestato è accusato di resistenza pluriaggravata, lesioni gravissime, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto di armi o oggetti atti ad offendere.