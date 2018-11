Politico umbro: "Ubriachi e drogati si paghino i soccorsi"

Far pagare una tassa di trasporto ai pazienti ubriachi o drogati soccorsi con le ambulanze del pronto soccorso. E' la proposta del capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale umbro, Marco Squarta, che sull'argomento annuncia la presentazione di una mozione.



"Troppi interventi sanitari potrebbero essere evitati - osserva in una sua nota l'esponente di minoranza - se i pazienti non fossero sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. Per quale ragione le spese per questo genere di interventi dovrebbero ricadere sull'intera comunità?".



"Le tasse pagate dai drogati e dagli ubriachi consentirebbero, innanzitutto, di ripianare le spese per l'intervento dei medici e degli infermieri a bordo delle ambulanze ma potrebbero essere anche impiegate per sovvenzionare fondi in favore di vittime della strada oppure altre iniziative legate alla prevenzione", ha detto. Due anni fa la stessa proposta era stata avanzata, presso il Consiglio Regionale ligure, dal consigliere leghista Alessandro Piana. Evidentemente il Carroccio fa scuola.