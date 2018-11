Messina,via Conte di Torino ecco l'incapacita' dell'attuale amministrazione che non e' in grado di risolvere i problemi della citta' come la raccolta dei rifiuti,per non dimenticare il trasporto pubblico dove De Luca in campagna elettorale prometteva il tram volante,promettteva entro il 31 ottobre lo sbaraccamento delle favelas niente di tutto cio' e' stato realizzato fino ad ora,il primo cittadino della citta' dello Stretto chiede scusa,ma se non e' in grado di portare a compimento le promesse elettorali puo' dimettersi,ricordiamo che il piccolo movimento territoriale di cui il sindaco De Luca fa parte non e' un partito nazionale quindi non puo' dare garanzie,praticamente vende solo fumo.#RUSPA