Il Siap denuncia: "no numeri identificativi sui caschi, poliziotti non vanno marchiati"

Il segretario di Catania del Sindacato Italiano Appartenenti alla Polizia di Stato (SIAP), Tommaso Vendemmia, in una nota inviata alla stampa denuncia il rischio che "i poliziotti vengano marchiati" prendendo le distanze dalle iniziative allo studio del governo per identificare gli agenti in caso di manifestazioni di piazza.



"Fino ad ieri tutti indignati per la morte di due agenti di polizia assassinati a Trieste - denuncia Tommaso Vendemmia - oggi tutti impegnati a dare addosso ai poliziotti che non si scrollano, dopo 40 anni dalla riforma, quella diffidenza latente di una parte politica attenta ad invocare risorse in campagna elettorale ma poi dimenticarsi della Sicurezza dei cittadini e sprecare tempo a mettere bavagli ai poliziotti. Quindi invece di studiare nuovi modelli operativi, dotare i poliziotti di strumenti innovativi, inasprire le pene, rendere gli uffici dignitosi e sicuri, si studia come marchiare i poliziotti per essere personalmente individuabili in caso di disordini di piazza, mettendo il numero identificativo nei caschi protettivi (esistono già i numeri identificativi di reparto). Ma in quale Stato del nostro pianeta accade questo? Un paese come l’Italia, che detiene la Polizia più trasparente e democratica tra gli stati europei, viene marchiata senza un perché (o almeno si fa finta di non saperlo) e dotata di strumenti spuntati per contrastare: mafia, terrorismo, spaccio di stupefacenti e perfino gli atti di vandalismo cittadino.



Una attenzione illogica - sottolinea in una nota il segretario catanese del SIAP - che renderà sempre più difficile tutelare i cittadini onesti che vorranno manifestare il dissenso in piazza. La polizia italiana, con i propri vertici ormai distanti dai reali problemi dell’apparato, per poterne garantire l’efficienza è costretta ad affidarsi al buon senso dei singoli agenti che per assicurare la sicurezza dei cittadini lavora con le fondine delle pistole riparate con mezzi di fortuna o sostituisce gli equipaggiamenti fuori uso acquistandoli con il pericolo di sanzioni disciplinari ai singoli operatori rei di provvedere a spese proprie".