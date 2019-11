Un'altra suora incinta in Sicilia: è il secondo caso nel giro di appena un mese

E' il secondo caso in Sicilia nel giro di un mese: una suora che accusava forti dolori all'addome ha scoperto in ospedale, grazie ad un'ecografia, di essere in stato di gravidanza. Il fatto si è verificato nell'ospedale di Sant'Agata di Militello, nel Messinese.



La notizia, diffusa per prima dalla Gazzetta del Sud di Messina, è stata poi confermata in ambienti ecclesiastici. La suora, 34 anni, era ospite di un convento di un piccolo comune dei Nebrodi ed è stata subito trasferita a Palermo. Gli stessi ambienti ecclesiastici fanno sapere che la donna, dopo avere partorito, potrà scegliere di abbandonare l'ordine e fare la mamma a tempo pieno.



Si tratta della seconda suora incinta nell'Isola in appena trenta giorni. Qualche settimana prima, infatti, un'altra sorella originaria del Madagascar, che svolgeva la sua missione in un istituto per anziani del Ragusano, ha scoperto in ospedale di essere incinta. La suora che aveva il ruolo di madre superiora dell'istituto, ruolo che ha lasciato per tornare nel suo paese d'origine.