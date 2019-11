Fischi a Balotelli, è polemica sul razzismo

Tornati a Brescia con una sconfitta con il Verona, i giocatori bresciani hanno spiegato che a far scattare i nervi a Mario Balotelli, che ha lanciato la palla verso la curva veronese facendo sospendere la partita, sono stati i 'buuu' partiti da uno spicchio del Curva del Verona. Da qui la reazione di SuperMario con il pallone per l'appunto scagliato con rabbia contro i tifosi avversari. I cori razzisti sarebbero stati sentiti anche da altri giocatori in campo.



Pronto l'intervento dei compagni."Ancora un episodio odioso in uno stadio del nostro Paese. Oggi Mario Balotelli, durante la partita di calcio Verona Brescia, ha scagliato il pallone in curva, contro una parte di veronesi che lo insultavano con i soliti cori razzisti". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu. "Bravo, Mario, così si fa - conclude Fratoianni - in piedi, a testa alta, contro i deficienti e i razzisti.