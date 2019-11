Il Cardinal Ruini: "La Chiesa dialoghi con Salvini". Il Capitano: "spero di vederlo presto"

"Non condivido l'immagine tutta negativa di Salvini che viene proposta in alcuni ambienti. Penso che abbia notevoli prospettive davanti a sé; e che però abbia bisogno di maturare sotto vari aspetti. Il dialogo con lui mi sembra pertanto doveroso, anche se personalmente non lo conosco e quindi il mio discorso rimane un po' astratto. Sui migranti vale per Salvini, come per ciascuno di noi, la parola del Vangelo sull'amore del prossimo, senza per questo sottovalutare i problemi che oggi le migrazioni comportano". Lo ha affermato l'ex presidente della Cei Camillo Ruini, nel corso di una intervista rilasciata al Corriere della sera.



Più che un colpo di scena, ci pare una presa di posizione naturale, Matteo Salvini e la Lega da sempre difendono le radici cristiane della Penisola, dalla concezione di famiglia fondata sull'unione tra un uomo e una donna, alle adozioni riservate solo alla coppia formata da uomo e donna, alla difesa del diritto alla vita e del crocifisso e degli altri simboli cristiani spesso presi d'assalto da immigrati poco rispettosi dell'ospitalità ricevuta e da qualche rappresentante istituzionale che mostra di aver smarrito il lume della ragione.



Il cardinale Ruini valorizza anche il gesto di baciare il Rosario in pubblico, durante manifestazioni politiche, che Matteo Salvini mette in atto mostrando tanta carica emotiva: "Non sarei sicuro però che sia soltanto una strumentalizzazione. Può essere anche una reazione al 'politicamente corretto' e una maniera di affermare il ruolo della fede nello spazio pubblico".



Parole, quelle dell'ex presidente della Conferenza episcopale italiana, accolte sui social con piacere dal leader della Lega Matteo Salvini: "Ringrazio il Cardinal Ruini, che spero di poter incontrare, per le parole che invitano al confronto, all'apertura, alla riflessione e all'incontro, per lo sviluppo di valori, principi e idee che sono molto spesso comuni. L'Italia o è cristiana o non lo è - ha aggiunto il Capitano - un conto è accogliere chi scappa dalla guerra, un altro è far finta che in Italia ci sia spazio, casa e lavoro per tutti, cosa che non è e che porta allo scontro. Sul diritto alla vita, sulla tutela della famiglia, sulla libertà di scelta educativa e sulla difesa delle nostre radici le posizioni della Lega sono assolutamente salde".