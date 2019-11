Insulti a Balotelli, quando la farsa finisce in tragedia (razzista)

"Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana, ma non potrà mai essere del tutto italiano". La grave affermazione è di Luca Castellini, capo della tifoseria dell'Hellas Verona, oggi in diretta con Radio Cafe'. Il capo ultras e' stato contattato dalla trasmissione dopo i 'buu' e dei cori razzisti indirizzati ieri a al calciatore durante il match Verona-Brescia. Rispondendo poi alla domanda se la curva sia o meno razzista, Castellini ha poi aggiunto: "Ce l'abbiamo anche noi un negro in squadra, che ha segnato ieri, e tutta Verona gli ha battuto le mani".



"Ci sono problemi a dire la parola negro?", ha concluso il capo della tifoseria, incurante della connotazione negativa ormai comunemente associata a questo termine. "Mi viene a prendere la Commissione Segre perché chiamo uno negro? Mi vengono a suonare il campanello?". Fosse stato zitto probabilmente avrebbe fatto una figura migliore. Perché i toni forti allo stadio ci stanno anche ("in Chiesa coi santi, in taverna coi bricconi", diceva Dante), ma quando si cerca di sistemare le cose a frittata fatta, facendo peggio, meglio è tacere.