Marine Le Pen arriverà in Italia: ufficiale l'incontro con Salvini

Marine Le Pen sarà lunedì a Roma per incontrare Matteo Salvini. Lo annuncia su Twitter la stessa leader del Rassemblement National. L'occasione sarà l'invito rivoltole dall'Ugl per discutere di "crescita economica e prospettive sociali in un'Europa delle Nazioni". Per la Le Pen, "esiste un'alternativa all'UE e la stiamo costruendo".