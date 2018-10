Lampedusa buonista: teli termici in chiesa per gli immigrati

In occasione della Giornata della memoria e dell'accoglienza la porta della chiesa parrocchiale di San Gerlando e quella del santuario della Madonna di Porto Salvo a Lampedusa ieri sono state coperte dall'oro dai teli isotermici "in cui vengono avvolti gli immigrati quando stremati vengono salvati in alto mare o approdano nella terra dell'oro in cui speravano di trovare pace e lavoro".



Così la chiesa locale buonista spiega l'installazione temporanea, ideata dall'artista fiorentino Giovanni De Gara per la terza tappa del progetto "Eldorato" che, partito il 28 giugno dall'Abbazia di San Miniato al Monte a Firenze, toccherà una ventina di chiese e luoghi simbolici italiani.



"La porta della chiesa ricoperta dell'oro dei migranti", spiega don Carmelo La Magra, parroco di Lampedusa, "ci parla della sofferenza del povero, dello straniero, dello scartato e ci ricorda che il vero accesso all'incontro con Dio passa attraverso l'umanità".