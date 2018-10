Campo rom di via Bonfadini: arrestati il nonno e il padre del baby rapper

Ci sono anche il padre e il nonno del baby rapper 500Tony tra le persone arrestate dai carabinieri nel corso del blitz del 3 ottobre al campo rom di via Bonfadini. Angelo Guarnieri è uno dei capi storici del campo rom, oltre che il nonno 67enne del rapper di soli 9 anni diventato famoso dopo aver pubblicato un brano insieme a Jamil e Vacca.



Per inciso, nei suoi video il baby rapper canta: "Mio padre Re Leone comanda". Ce ne è quanto basta per far saltare sulla sedia gli educatori. Altro che modelli di integrazione. L'uomo, che viene soprannominato 'zio' ed è un rom italiano, gestiva la ricettazione di preziosi, ovvero una delle tre attività criminali perpetrata nel campo insieme al traffico di cocaina e alla rivendita di pezzi di auto rubate. I militari gli hanno sequestrato gioielli per oltre un milione di euro.