Lo sai che puo' essere un terrorista?

Oggi a Parigi e' stato arrestato un ricercato travestito con il burqa,ecco perche' la Lega sta portanto avanti la legge che in Italia sara' vietato il burqa,quando una persona indossa il burqa non necessariamente e' donna puo' essere anche uomo come si fa a vedere?Ecco perche deve essere vietato,con il burqa un terrorista puo;avere dell'esplosivo addosso entrare in un centro commerciale e fare una strage.#NOALBURQA.