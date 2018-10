L'appello parte dalla Mauritania: "Basta fondamentalismo islamico"

Il G5 du Sahel ha organizzato a Nouakchott una riunione dei capi tradizionali e religiosi degli stati membri per "una migliore interpretazione dell'Islam, che vieta forme di intolleranza e l'estremismo violento". L'organizzazione regionale riunisce Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger e Ciad. La sede politica si trova a Nouakchott, mentre il quartier generale militare è stato recentemente spostato da Sevaré a Bamako, in Mali.



L'evento si concluderà domani, venerdì 5 ottobre. "Boko Haram ha propagandato ai nostri giovani una nuova religione, ma per fortuna hanno capito di essere stati ingannati", ha detto un capo tradizionale ciadiano. "Abbiamo cercato di educare i giovani. Una buona parte di questi è tornata sui propri passi".



"In ogni villaggio, i leader religiosi tengono sermoni sulla tolleranza, la pace, la sicurezza e il ruolo della religione nel portare la pace e la cultura della solidarietà nella comunità", ha detto Moussa Ibrahim, leader tradizionale e imam del Niger. Speriamo non faccian fuori...