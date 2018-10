Elezioni in Brasile: i "kompagni democratici" cercan di accoppare l'opposizione

Il candidato a governatore dello Stato brasiliano di San Paolo, il maggiore dell'esercito Adriano da Costa e Silva, è uscito illeso da un attentato a colpi di arma da fuoco mentre era in auto lungo una strada nella regione.



E' avvenuto nella notte di mercoledì: alcuni sospetti su una moto si sono avvicinati alla macchina del candidato, che si presenta nella fila del partito cristiano-democratico (DC) e hanno cominciato a sparare. Uno dei proiettili ha colpito il giubbotto antiproiettile che indossava Costa e Silva, che ha avuto il tempo di reagire e rispondere con la sua pistola, ma i sospetti si sono rapidamente dileguati.



Durante l'aggressione, la macchina è uscita fuori strada ed è finita giù per una scarpata, ma nessuno è rimasto gravemente ferito, neppure il militare che conduceva il veicolo. Costa e Silva non è tra i candidati favoriti nelle elezioni per il governo di San Paolo, lo Stato più popoloso e industrializzato del Brasile.