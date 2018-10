Riace, il sindaco indagato era su Fortune. Che di fortuna non gliene portò...

"Chissà cosa diranno Saviano e i buonisti che vorrebbero riempire l'Italia di immigrati. Un bacione al sindaco sfortunatamente agli arresti". Così, con signorilità, Matteo Salvini ha commentato l'arresto di Mimmo "Capatosta" Lucano, il sindaco di Riace accusato di immigrazione clandestina (e non solo, tutti sorvolano su una gestione dei rifiuti finita all'attenzione della Magistratura) e per il quale i sinistri in queste ore si stanno stracciando le vesti.





Per la rivista Fortune, Mimmo era addirittura un'icona mondiale; lo aveva piazzato tra i 50 leader più influenti al mondo assieme al Papa, la Merkel, Bono e Melissa Gates. La Rai stava addirittura girando una fiction su di lui con Beppe Fiorello, ma dopo le prime accuse ha deciso di congelarla (il che spiega perché l'attore siciliano lo stia difendendo a spada tratta).



L'eroe dell'accoglienza, come è stato definitivo, ebbe la sua intuizione visionaria nel 1998, quando a Riace sbarcarono 800 rifugiati curdi. "Lui comprende che l'arrivo in massa di disperati è un'opportunità per rivitalizzare un villaggio stremato e svuotato di abitanti", ha scritto Il Giorno. La Guardia di Finanza sembra averla pensata diversamente, su quella gestione che persino un giudice pro accoglienza ha giustificato "opaca" per quanto riguarda "la gestione dei fondi".