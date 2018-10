Trasportava otto clandestini: denunciato rumeno ubriaco

La Polizia di Stato di Ragusa ha denunciato un romeno ubriaco che a bordo di un furgone trasportava otto operai centro-africani senza permesso di soggiorno da Ragusa a Catania. L'uomo è stato bloccato dalla Polstrada, che ha avvertito la squadra mobile. Il tasso alcolemico dell'uomo era sei volte superiore a quello consentito.



Gli extracomunitari avevano da poco finito di raccogliere olive nelle campagne ragusane per un compenso di 4 euro a cassetta. Il romeno aveva promesso di pagarli a fine lavoro ma non l'aveva mai fatto. Un altro romeno che era a bordo del furgone è stato trovato con un pugnale da sub ed è stato denunciato.



Gli investigatori hanno ascoltato i braccianti agricoli, che hanno descritto le condizioni di lavoro disumane per 12 ore al giorno per una paga mai riconosciuta e senza alcuna sicurezza sui luoghi di lavoro. Nessuno degli operai era stato assunto. Il veicolo è stato sequestrato e i migranti sono stati affidati all'ufficio immigrazione della questura di Ragusa per l'espulsione.