Dl sicurezza, Mattarella ha firmato!

Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge in materia di Sicurezza e Immigrazione inviando contestualmente una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella quale chiede il rispetto della Costituzione ricordando che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato", pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, "quanto direttamente disposto dall'art.10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia". Salvini: "Mattarella ha firmato, ciapa lì e porta a ca', rispettiamo la Carta ma non siamo fessi".