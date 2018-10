La ricetta per cambiare le sorti del mezzogiorno d’Italia e’ il federalismo

Col federalismo il Mezzogiorno può acquistare la possibilità di autodecisione, più libertà più autogoverno. In un nuovo contesto di grande responsabilità. La questione meridionale non è un problema di sottosviluppo bensì una questione politica, una questione di libertà, un cambio integrale di prospettiva che costringa la stessa classe dirigente del sud a ritrovare l’orgoglio della propria storia ed a uscire dalle dinamiche del l’ascarismo che per decenni l’hanno condizionata. Una classe dirigente che acquisti la capacità di abbandonare le logiche contrattualistiche per pretendere un posto in prima fila nella battaglia contro gli sprechi e la corruzione. E di conseguenza poter rivendicare a testa alta e in modo credibile i diritti del Mezzogiorno d’Italia. La nostra libertà non può essere oggetto di scambio, con il piatto di lenticchie della cosiddetta solidarietà. In una comunità nazionale che si ritenga tale. Il problema dello sviluppo equilibrato delle varie componenti territoriali non è una scelta opzionale, ma è bensì compito obbligatorio e irrinunciabile della politica.