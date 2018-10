Il sinistrume elogia i due anziani pestati a sangue solo per affossare quella “legittima difesa” che avrebbe potuto salvarli

In genere fanno di tutto per occultare mediaticamente fatti di sangue compiuti da stranieri, con la storiella di non alimentare il razzismo (mentre scriviamo, sono stati arrestati tre rumeni). Ma stavolta no: sono gli stessi Sinistri a ciarlare come lavandaie della vicenda dei poveri signori Martelli di Lanciano; ovviamente non lo fan di certo per criminalizzare gli aguzzini, per invocare giustizia o per compatire la coppia di sventurati anziani aggrediti nel cuore della notte in casa propria.





No, loro, “i “buoni”, i “progressisti”, quelli con le ville ai Parioli e i costosissimi impianti d’allarme negli attici, fingono di elogiare l’anziano ridotto in fin di vita da quattro belve a mani nude, dopo che alla moglie hanno mutilato l’orecchio con una roncola, solo per attribuirgli dichiarazioni contrarie alla legittima difesa (peraltro smentite da un video pubblicato a “Stasera Italia”, come riporta “L'eco Del Molise” del 25 9 2018).





Sia ben chiaro, non mettiamo in dubbio l’indole pacifica e mite dell’uomo, la sua infinita dignità, il suo ammirevole coraggio; anzi, li consideriamo tutti elementi atti a svergognare ulteriormente la vigliaccheria di macellai nullafacenti e ben pasciuti, capaci solo di vittimizzare persone più deboli di loro (dato che non ci risulta siano andati a cercare rogna esattamente in una palestra di Casapound).

Ed è proprio in nome della difesa dei più deboli che invochiamo la forza della Legge e il diritto di difenderli e di difenderci senza che qualche sessantottino interprete del Codice Penale possa arbitrariamente impugnare la liceità della nostra reazione all’interno di mura domestiche violate da gente assetata di sangue.





E invece no, per i companeros l’incolumità delle belve conta più di quella delle vittime; e quindi elogiano la vittima solo se conciliante verso l’aguzzino, non in quanto vittima. Tipico dell’ossessa ideologia di sinistra, per cui chi delinque lo fa per bisogno e chi si difende è solo un reazionario che in qualche modo merita l’esproprio; un esproprio che all’epoca della lotta di classe chiamavano “proletario”, ma adesso che i proletari votano Salvini perché stufi di prenderlo nel culo dalle sinistre immigrazioniste, queste ultime non c'hanno messo molto a sostituire i “proletari” con gli “immigrati”.

I discorsi stanno a zero. Chi è ostile alla legittima difesa è complice di quelle belve.