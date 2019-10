Adesso il Governo ce la mena pure sulle merendine a scuola

Lotta al sovrappeso e all'obesità infantile, corretta alimentazione e sani stili di vita sin dalle prime età per prevenire le patologie dell'età adulta: sono stati i principali temi al centro dell'incontro che si tenuto la scorsa settimana al Miur tra il ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica Lorenzo Fioramonti e il presidente della Società italiana di pediatria Alberto Villani.



"La Sip è particolarmente grata al ministro Fioramonti- afferma Villani - per aver manifestato la volontà di tutelare al meglio la salute infantile promuovendo gli stili di vita, il consumo di frutta fresca a scuola e prevedendo investimenti nell'edilizia scolastica. Ci fa particolarmente piacere- prosegue- che il ministro abbia manifestato apprezzamento per la proposta da tempo auspicata dalla Sip di promuovere l'educazione sanitaria già dall'inizio del percorso scolastico e di favorire una maggiore accessibilità allo sport, alla musica e alle arti". OK al salutismo, alla corretta informazione, ma quando lo stato mette troppo becco nelle scelte dei genitori e delle famiglie torna in mente un certo Ventennio...