La Chiesa cinese sconfessa Bergoglio: "Il suo accordo ci ucciderà"

Il cardinale Joseph Zen, vescovo emerito di Hong Kong, ha criticato l'accordo tra il Vaticano e la Cina. In un'intervista al National Catholic Register, Zen, da sempre critico nei confronti del Partito comunista cinese, ha detto che questo accordo "ucciderà la Chiesa". Secondo il cardinale, "il governo di Pechino potrà usarlo per chiedere alla gente qualsiasi cosa in nome del Papa". Papa che non riceve l'America ma è passa e ciccia con la Cina postcomunista.