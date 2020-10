Recovery, Amendola: "Soldi a 100 progetti, basta liti su Mes"

"Da luglio come governo lavoriamo per progettare i 209 miliardi del Recovery piu' i 100 miliardi del bilancio. Concentreremo tutti i soldi su un centinaio di progetti e con meccanismi attuativi che sono allo studio". Cosi' il ministro degli Affari europei, Enzo Amendola, in un'intervista al Fatto in cui dice basta alle liti sul Mes e invita a non bloccare tutto per i veti Ue. "A luglio abbiamo siglato l'accordo stanziando 1.800 miliardi tra bilancio Ue e Recovery Fund e fissando calendario e obiettivi. Ora sulla condizionalita' relativa allo stato di diritto, ossia meno soldi per chi viola i principi dei trattati, e' emersa la contrapposizione tra Ungheria e Polonia da un lato e frugali dall'altro", spiega Amendola. "Noi abbiamo lavorato con la presidenza tedesca per una mediazione. Ci siamo visti a Berlino lunedi' scorso. Su questo tema si rischiano i veti incrociati e il blocco delle procedure".



Il rischio di slittamento "e' concreto, ma non si puo' cambiare un accordo politico con dettagli tecnici", sottolinea Amendola. "Il cronoprogramma con la presentazione dei piani a inizio 2021 e' sempre valido, con l'arrivo dei fondi alla fine del primo semestre 2021. Per superare la controversia sullo stato di diritto ci sara' il negoziato tra Consiglio e Parlamento". Sul Mes, "saro' testardo, ma non ho cambiato idea sul metodo. Ripeto il mio appello di sempre: sediamoci a partire dalle prossime misure, sulla base delle fotografie della finanza pubblica. Senza sfidarci ogni giorno all'O.K. Corral", conclude il ministro.