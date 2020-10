Tajani: "Uso politico della Magistratura"

"Alcuni magistrati hanno usato il loro potere per condizionare la politica, serve una riforma con la separazione delle carriere, bisogna bilanciare pubblica accusa e difesa, devono essere equiparate". Lo ha detto il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani parlando con i giornalisti a Catania in occasione del flah mob a sostegno di Matteo Salvini, a processo per il caso Gregoretti.