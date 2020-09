ArcelorMittal, oggi il primo dei due scioperi

Si tiene oggi nel siderurgico ArcelorMittal, ex Ilva, di Taranto il primo dei due scioperi indetti da Fim, Fiom e Uilm per contestare le modifiche all'organizzazione del lavoro decise dall'azienda. Lo sciopero, di 24 ore, interesserà il solo reparto Produzione Lamiere. Il 7 settembre, invece, sempre per 24 ore di astensione, toccherà al Laminatoio a Freddo. La decisione sindacale di fermare l'attivita' in questi due reparti e non nell'intero stabilimento, è motivata dal fatto che proprio questi due reparti sono oggetto dei cambiamenti organizzativi che le sigle metalmeccaniche contestano. Presentato anche un esposto all'Inps. E ancora ieri, in un ultimo tentativo di mediazione con ArcelorMittal, i sindacati hanno cercato di fermare i cambiamenti. Non hanno pero' ottenuto alcun risultato perche' l'azienda ha confermato le sue decisioni.



Se gli scioperi di oggi e del 7 erano gia' stati programmati prima che il 2 settembre, a Roma, l'amministratore delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli, incontrasse i vertici nazionali di Fim, Fiom e Uilm, e quindi l'incontro non ha influito sulle decisioni prese a Taranto, il loro svolgimento, tuttavia, segna un ulteriore peggioramento delle relazioni tra le parti a livello locale e rende piu' problematica una loro ricomposizione. E' accaduto infatti, nelle ultime ore, che ArcelorMittal abbia annunciato dall'11 settembre la fermata produttiva, sino a quando non ci saranno ordini di lavoro da svolgere, del reparto Produzione Lamiere, cioe' quello dove oggi si sciopera. Un annuncio che l'azienda ha fatto dopo le nuove nuove contestazioni sindacali e che Fim, Fiom e Uilm reputano come "gesto di sfida".