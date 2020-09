Potenza, immigrati stipati a centinaia nel ghetto

Nel ghetto Mulini Matinella di Palazzo San Gervasio sono presenti centinaia di braccianti ammassati in condizioni di estrema precarietà igienica e sanitaria. È quanto denunciano Libera Basilicata, Caritas, Uds, Anpi, Agesci e Osservatorio migranti Basilicata in una lettera inviata alla Regione, ai sindaci dei comuni dell'Alto Bradano e al prefetto. "Il ritardo della riapertura del centro di accoglienza, a stagione già iniziata, mette a repentaglio tutto il lavoro svolto fin qui per il contrasto al caporalato - è scritto nella lettera -. In questa situazione di grande confusione e abbandono, che riguarda tutta l'area dell'Alto Bradano, è reale il pericolo che le organizzazioni criminali, in combutta con gli imprenditori, utilizzatori della manodopera, si sostituiscano alle istituzioni compromettendo di connotare l'economia della Basilicata".



Le associazioni chiedono pertanto un "intervento celere" da parte delle istituzioni, attivando un tavolo istituzionale di confronto permanente e disponendo, tempestivamente, un sopralluogo per accertare le reali necessita' delle persone che vivono nel ghetto. "Non si puo' piu' aspettare - concludono - le istituzioni regionali intervengano con gli strumenti e le risorse gia' predisposte". Per le associazioni la Regione Basilicata "ha il dovere di mettere in campo tutte le azioni necessarie per mettere fine a questa piaga sociale che in questo particolare momento di crisi, oltre a danneggiare i diritti e la dignità dei lavoratori coinvolti, danneggia quelle aziende agricole che agiscono nel rispetto delle norme".