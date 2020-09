Pandemia, la maggioranza al Pirellone sfiducia Conte

Un "documento" verità sulla gestione dell'emergenza Covid in Lombardia che sarà presentato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella una volta vagliato dal Consiglio regionale. Lo hanno annunciato i capigruppo regionali di maggioranza Roberto Anelli (Lega), Gianluca Comazzi (Forza Italia) e Franco Lucente (Fratelli d'Italia) oggi pomeriggio in una conferenza stampa a Palazzo Pirelli. "Abbiamo presentato in questi giorni una mozione che potremmo chiamare 'documento verita'- spiega Anelli-. In questi mesi Regione Lombardia ha subito attacchi pesanti per quanto riguarda la gestione Covid, e noi siamo stati piuttosto silenti per rispetto di tutte le vittime e malati di Covid e perché ci preoccupavamo più del fare che del dire".



Nel documento, continua Anelli, "c'è una sintesi cronologica dei fatti, ci sono le cose fatte da Regione Lombardia, ma soprattutto anche le varie dichiarazioni di esponenti del centrosinistra riguardo la zona rossa, i dispositivi di protezione individuale". Riferimenti sono "anche al 'dossier segreto' che in questi giorni finalmente è venuto alla luce e a come il Governo già dal 12 febbraio poteva intervenire dare una mano a Regione Lombardia e a tutte le Regioni di Italia, ma che per ancora motivi sconosciuti non è stato ancora divulgato", oltre a "tutta la malagestione post Covid".