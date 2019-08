Droga: in auto con la coca(ina), arresto e denuncia nell'Agrigentino

Un arresto e una denuncia, e sequestro di droga, sono il bilancio di controlli dei carabinieri nell'Agrigentino. I militari dell'Arma della Tenenza di Favara, durante la serata di ieri, hanno arrestato C.A., 47 anni, per reati in materia di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato un altro 30enne per gli stessi reati.



Una pattuglia ha incrociato un'utilitaria di colore scuro che, ignorando l'alt dei carabinieri, ha tentato di proseguire la sua corsa. La vettura è stata bloccata e perquisita, come il guidatore e il passeggero, trovati poi in possesso di 5 grammi di cocaina. Il 47enne ora è ai domiciliari.