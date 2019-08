Stragi negli USA, figurati se i compagni non accusavano Trump

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump -che dopo le due stragi in Texas e Ohio è stato accusato di essere parte del problema perché con le sue provocatorie dichiarazioni infiamma gli anni - parlerà tra qualche ora alla nazione.



Il capo della Casa Bianca parlerà alle 10 ora locale, le 16:00 in Italia. Il presidente, subito dopo le due stragi che hanno causato 29 vittime e decine feriti, ha detto che "l'odio non ha posto" nel Paese ma ha anche invocato la malattia mentale come causa di tanta violenza.