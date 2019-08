Incendio al Cairo, scatta l'inchiesta: è terrorismo?

Il procuratore generale del Cairo, Nabil Ahmed Sadeq ha ordinato un'inchiesta e inviato una squadra investigativa sul luogo dell'incidente stradale che ha causato l'esplosione e l'incendio all'Istituto per il cancro del Cairo. Lo riferisce l'agenzia Mena.



Il sospetto è che si sia trattato di un attentato terroristico, ma le autorità si guardano bene dal dirlo, per ora. Le vittime sono automobilisti e passanti. Lo afferma il governo egiziano, che per ora parla di incidente. Lo scoppio provocato da un'automobile lanciata a forte velocità, e contromano, contro le altre vetture vicine all'edificio. Almeno 19 morti e 32 feriti.