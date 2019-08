Libia: i caccia di Haftar bombardano Murzuk, almeno 20 morti

Almeno 20 persone hanno perso la vita e altri 35 sono rimaste ferite in un attacco aereo notturno sulla città di Al Murzuq (nel sud-ovest del Paese): l'attacco è stato sferrato dall'aviazione del maresciallo Khalifa Haftar, 'l'uomo forte' della Cirenaica, ha riferito un rappresentante del consiglio comunale della città, Mohamed Omar. Secondo la fonte, un aereo militare di Al Karama (Dignità), le forze che fanno capo ad Haftar, ha bombardato il quartiere residenziale di Al Kalaa, dove vive la tribù di Al Tubuo.



L'ufficio stampa di al-Karama ha fatto sapere che i raid aerei hanno preso di mira "diversi gruppi armati dell'opposizione ciadiana, che alcune ore prima avevano fatto irruzione nella città"; e miliziani di alcuni gruppi "terroristici libici legati al governo di al-Wefaq" ( il Governo di Accordo Nazionale sostenuto dall'Onu).



Nei giorni scorsi, l'inviato speciale delle Nazioni Unite, Ghassan Salamé, ha chiesto alle parti in conflitto di concordare un cessate il fuoco in occasione della festa religiosa di Aid al Adha, la festa dell'agnello per i musulmani, come passo conciliante verso un nuovo processo di dialogo.