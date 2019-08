La Regione stanzia 897.700 euro per le Case popolari della Bergamasca

"Regione Lombardia conferma una volta di più, con azioni tangibili e con fatti concreti, la propria vicinanza al territorio e a quelle fasce della popolazione più deboli. E lo fa stanziando oltre 23 milioni di euro per le case popolari, per sostenere i cittadini in stato di necessità. Per i Comuni e le Aler della provincia di Bergamo verranno messi a disposizione 897.700 euro. Un grazie all'assessore regionale alle Politiche sociali Stefano Bolognini". Così il consigliere regionale bergamasco Monica Mazzoleni, leghista.