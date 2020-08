Manifesto fascista per il GP di Monza? Monti: "Polemica ridicola"

E’ stato reso noto oggi il manifesto del Gran Premio d’Italia 2020 di Formula1 che si correrà all'autodromo di Monza il prossimo 6 settembre. In merito è intervenuto il vicepresidente della V Commissione Trasporti al Pirellone e consigliere regionale della Lega, Andrea Monti. “Complimenti agli ideatori del manifesto 2020 del GP di Monza” – dichiara Andrea Monti, che prosegue: “Ritengo davvero azzeccato il rimando al movimento futurista. In un momento come quello che stiamo vivendo è fondamentale riscoprire l’elogio alla velocità che all’inizio dello scorso secolo ha dato slancio al mondo e all’umanità intera. Spero che sia anche di buon auspicio per una veloce ripartenza della nostra economia dopo l’immane tragedia del Covid-19 che ha messo in ginocchio imprese e cittadini lombardi”.





“Qualcuno ha pensato bene di costruire, sopra a questa immagine, una ridicola polemica legata all’apologia di fascismo. Spero che faccia retromarcia prima di imbarcarsi in misere figuracce sia sulla storia dell’arte che su quella dell’automobilismo sportivo. Non vorrei infatti che la furia iconoclasta resti priva di controllo e si finisca per chiedere la chiusura del Museo del Novecento a Milano”.