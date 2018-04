La Lega in Lombardia: asili nido gratis e dimezzamento dei ticket sanitari

Ad un mese dalla vittoria della Lega e del centrodestra in Lombardia, il neo Governatore Attilio Fontana ha convocato la prima seduta di giunta con all'ordine del giorno due importanti iniziative atte ad aiutare, nello specifico, i cittadini più bisognosi.



Per quanto riguarda la gratuità degli asili nido gratis il provvedimento è rivolto all'innalzamento del reddito ISEE che permette di accedere a tale bonus: si passa dai 20.000€ annui a 25.000€ annui, permettendo di conseguenza a più famiglie lombarde l'opportunità di poter usufruire di tale vantaggio in un momento di difficoltà economica.



L'altra mossa è quella di dimezzare il ticket aggiuntivo regionale, per effettuare visite ed esami, da 30€ a 15€ e ciò dovrebbe diventare operativo in questi giorni dato che era stato già portato avanti dalla giunta Maroni. In sostanza per le ricette dal costo di 5€ il superticket non viene apposto, per quelle fino a 50€ il ticket è variato sino a 10€ e per gli esami superiori a tale costo sarà di 15€.