Coronavirus, il Governo ecuadoriano si scusa per i morti in strada

Il vicepresidente dell'Ecuador, Otto Sonnenholzner, si è scusato per le immagini dei morti lasciati nelle strade e nelle case della città di Guayaquil, la più colpita dall'epidemia da nuovo coronavirus nel Paese. "Questa settimana abbiamo subito un forte deterioramento della nostra immagine internazionale, abbiamo visto immagini di cose che non avrebbero mai dovuto accadere e per questo, come funzionario pubblico, mi scuso", ha detto Sonnenholzner.



La settimana passata, militari e polizia hanno rimosso 150 corpi che erano rimasti nelle abitazioni di Guayaquil, in seguito al rifiuto delle delle imprese funebri di rimuoverli; molti sono stati lasciati in strada. Sonnenholzner, che dirige il Comitato operativo di emergenza attivato per far fronte alla crisi, ha espresso le sue condoglianze "a tutte le famiglie che hanno perso una persona cara questa settimana". L'Ecuador ha registrato 3.465 casi di Covid-19, di cui 172 decessi. La provincia di Guayas, la cui capitale è Guayaquil, ha il più alto numero di contagi e decessi: 2.402 infetti e 122 morti.