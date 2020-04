Coronavirus, la Polizia postale blocca due raccolte fondi sospette

La Polizia postale è intervenuta per bloccare due campagne di raccolta fondi sospette che su Internet sollecitavano donazioni a ospedali in prima linea contro il coronavirus. Gli interventi, che hanno portato alla denuncia di un pensionato romano e della figlia, sono avvenuti nell'ambito di un'ampia attività di monitoraggio nel web. La prima delle iniziative riguarda una raccolta fondi in favore della terapia intensiva dell'Ospedale Spallanzani di Roma.



L'iniziativa, pubblicizzata sulla nota piattaforma internazionale per la raccolta fondi gofundme (che è assolutamente estranea agli illeciti accertati) si prefiggeva l'obiettivo di raggiungere la somma di 100.000 euro e, per rendere ancor più credibile l'iniziativa, all'interno della pagina web riportava indebitamente il logo della Regione Lazio, venendo altresì indicato quale persona di riferimento l'attuale Presidente della Regione Lazio.



L'altra raccolta fondi illecita, era pubblicata su una specifica pagina Facebook e, in questo caso, l'apparente beneficiario delle somme raccolte sarebbe stato l'Ospedale San Camillo di Roma. Ma anche in questo caso non era vero.