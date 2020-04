La Tunisia accoppa due terroristi a Kasserine

Non sono stati a pensarci due volte e li han fatti fuori. I soldati ed i miliziani della Guardia nazionale tunisina hanno eliminato in un blitz due jihadisti ad Hassi El Frid, sulle montagne di Kasserine, non lontano dal confine algerino.



I due terroristi uccisi, protagonisti di molte azioni nei territori montuosi di Sidi Bouzid e Kasserine, appartenevano al Jund al Khilafa (i soldati del califfato), una propaggine dell'Isis.