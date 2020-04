Sondrio, girava nudo ma con la mascherina. Denunciato

Girava nudo per Chiavenna, in provincia di Sondrio. Ma almeno aveva avuto l'accortezza di mettersi la mascherina. Non è bastato: la polizia lo ha beccato e denunciato. Ne dà notizia Il Giorno, che spiega che il fatto insolito è accaduto nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 aprile, nella Città del Mera.



"L’uomo verrà denunciato, tra i reati contestati, probabilmente, oltre all’infrazione del decreto che vieta di uscire di casa, se non per necessità inderogabili, anche atti osceni in luogo pubblico. Ancora da chiarire le motivazioni del gesto, probabilmente una scommessa o un semplice atto goliardico", scrive il quotidiano.