Calderoli: "Lo Stato fornisca le mascherine"

"Complimenti alla Regione Lombardia che imponendo l’utilizzo obbligatorio delle mascherine ha compiuto la scelta più logica e giusta. Una scelta di buon senso che era stata anticipata un mese fa dallo stesso governatore Fontana con quel gesto che allora venne tanto contestato di indossare la mascherina in conferenza stampa. Aveva ragione e aveva mandato il messaggio giusto, altro che criticarlo! E ora lo ha ribadito nero su bianco con questa ordinanza giusta e doverosa". Lo ha dichiarato ieri il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.



"Dopo i balletti dell’Istituto Superiore della Sanità che ancora non ha chiarito la sua posizione sulle mascherine, che un giorno servono e un altro giorno no, e dopo che ancora oggi Angelo Borrelli ripete che lui non la utilizza la mascherina - e infatti i risultati in termini di contagiati nella Protezione Civile la dicono lunga a riguardo - finalmente arriva una misura che almeno in Lombarda fa chiarezza una volta per tutte. Complimenti alla Regione Lombardia, la prima a imporre come primo indisuccesso presidio per ridurre il contagio l’uso obbligatorio per tutti della mascherina!".



"Bravo Fontana ma accanto all obbligatorietà della mascherina ora serve l’impegno da parte dello Stato affinché le mascherine siano disponibili per tutti i cittadini lombardi e questo è un onere che deve spettare allo Stato e non può ricadere sulla sola Lombardia che eppure ne produce un buon numero e fa la sua parte", ha concluso.