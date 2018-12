L'Italia del volontariato

La Fondazione Alberto Sordi in collaborazione con l’Università Campus Bio-Medico (UCB) di Roma ha organizzato oggi l’evento “C’è posto per te”, una serata per valorizzare la figura e il ruolo del volontariato sociale. L’evento si terrà dalle 18.30 alle 21 presso il Polo di Ricerca Avanzata in Biomedicina e Bioingegneria (PRABB) dell’UCB. Il 5 dicembre, infatti, ricorre la Giornata Internazionale del Volontariato, istituita dalle Nazioni Unite nel 1985 allo scopo di promuovere, valorizzare e incoraggiare l’attività svolta dai volontari di tutto il mondo.





Negli ultimi anni, man mano che si è sviluppato la revisione del welfare state, è cresciuta l'esigenza di far interagire sempre di più in reti consolidate di supporto i vari professionisti del sociale, per costruire percorsi e strategie comuni in gradi di rispondere al meglio ai nuovi bisogni emergenti. É in questa direzione che la Fondazione Alberto Sordi e l’UCB hanno organizzato l’evento “C’è posto per te”, durante il quale trenta organismi di volontariato e associazioni, attraverso l’esposizione di propri stand e materiali di comunicazione, avranno l’opportunità di raccontarsi e di aprirsi alla popolazione per entrare in contatto con il territorio ed essere più presenti e visibili in questo contesto. Persone di ogni età e con caratteristiche diverse in questo modo potranno sentirsi stimolate a farsi coinvolgere, a dedicare tempo ed energie a iniziative di volontariato e di promozione sociale.





“In linea con le finalità statutarie della Fondazione, particolare attenzione sarà posta alla valorizzazione di azioni di volontariato che mirino ad attivare percorsi di coinvolgimento intergenerazionale soprattutto per il tramite della famiglia”, ha dichiarato il Direttore della Fondazione Alberto Sordi, l’avvocato Ciro Intino.





Durante l’evento, presentato dalla giornalista Rai Sonia D’Ottavio, sarà possibile effettuare donazioni per supportare nuovi progetti di volontariato della Fondazione e saranno presenti testimonial di realtà nazionali ed internazionali di volontariato e ospiti illustri come l'attore cine-Tv Sebastiano Somma e la disegnatrice (Sand Artist) Simona Gandòla.