Tria: "Possibili misure aggiuntive per il calo del debito"

Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è intervenuto ieri sera in commissione Bilancio della Camera, tenendo a precisare - rivolto alle opposizioni - che la sua non era un'audizione, ma un'informativa.



"Qualsiasi accordo - ha spiegato - è subordinato al fatto che non si toccano le priorità di intervento comunicate al Parlamento. L'azione deve consentire di mantenere quello che voi state discutendo", ha detto il ministro, non escludendo misure aggiuntive per far calare il debito.



Alle opposizioni, che pretendevano un dibattito, anziché ascoltare solo una comunicazione, il ministro ha detto di essere sbarcato da un aereo e di essere venuto alla Camera. "Non ho aderito ad un'audizione, ma ad un'informativa - ha spiegato -. Il tema è da informativa non da audizione, non sono in grado di fare un'audizione. Se non siete d'accordo me lo dite e io, non vi offendete, me ne vado".