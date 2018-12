Brasile, niente libertà provvisoria per compagno Lula

Una sezione del Tribunale supremo federale (Stf) brasiliano ha sospeso ieri a Brasilia l'esame della richiesta di 'habeas corpus' presentato dai legali dell'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva per ottenerne la libertà provvisoria e motivato con una presunta "manifesta ostilità politica del giudice Sergio Moro" che, dopo aver promosso il suo incarceramento, ha accettato l'incarico di superministro della giustizia del governo del nuovo presidente Jair Bolsonaro.



Lo riferisce il quotidiano Extra del gruppo Globo (di parte, schierato coi compagni). La sospensione, scrive il giornale, è stata chiesta dal giudice Gilmar Mendes, dopo che i primi due dei cinque giudici della sezione - Edson Fachin e Carmen Lucia - avevano votato contro la concessione della libertà provvisoria.



La richiesta di Mendes è stata accolta e l'esame del ricorso è stato rinviato a tempo indeterminato. Lula, che è in carcere da aprile, è stato condannato nel luglio 2017 dal giudice Moro a nove anni e mezzo di prigione per corruzione passiva e riciclaggio di denaro, pena poi portata a 12 anni e un mese da un tribunale d'appello a gennaio di quest'anno.